Coronavirus, spiagge a numero chiuso e prenotazioni con l'app

Come sarà l'estate in spiaggia in tempo di coronavirus? In attesa di mettere in pratica l'idea di pareti in plexigas (ipotesi che non piace a molti, a dire la verità) per distanziarsi su un lido affollato e ritagliarsi il proprio spazio di almeno un metro, in molte Regioni si valutano altre soluzioni, dall'accesso a numero chiuso a posti sotto l'ombrellone prenotati con un'app.