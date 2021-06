Coronavirus, Speranza: "Tutte le Regioni italiane sono in zona bianca"

Ansa

"L'Italia è ora tutta in zona bianca". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando di aver firmato l'ordinanza che "porta anche l'ultima Regione che era ancora in zona gialla, la Val D'Aosta, in zona bianca". Speranza ha però sottolineato che "dobbiamo mantenere un livello di attenzione e di prudenza. Non dobbiamo considerare chiusa la battaglia".