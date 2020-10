Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate 

LaPresse

"Le decisioni drastiche prese in primavera ci hanno difeso, ma devo dire che le misure pensate durate l'estate per prevenire la seconda ondata, da governo, Regioni e parte dei cittadini, non hanno avuto l'effetto che aspettavamo, specie sul fronte trasporti e della tenuta del sistema sanitario". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sottolineando che "dobbiamo fare autocritica, dovevamo prendere misure diverse".