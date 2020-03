Coronavirus, sindaco di Milano: da governo bisogna aspettarsi di più

"E' chiaro che quando vediamo cosa fanno gli altri Stati, che sono anche più solidi, capiamo che c'è ancora molto da fare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta le misure economiche prese dal governo per far fronte all'emergenza economica dovuta al coronavirus. "Mi pare che ci sia allo studio un piano più significativo, ad oggi è stata tamponata la situazione ma certamente bisogna aspettarsi di più", ha chiarito.

