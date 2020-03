Coronavirus, sindacati a Conte: "Chiudere attività non essenziali"

Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno scritto una lettera a Giuseppe Conte con alcune richieste in merito all'emergenza coronavirus. "Le chiediamo di valutare la possibile necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese", si legge. I segretari di Cgil, Cisl e Uil chiedono di riaprire il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui