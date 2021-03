Coronavirus, Sileri: no a lockdown generalizzato, misure chirurgiche

"Se chiedete la mia posizione su un lockdown nazionale, penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato". A indicarlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea di essere invece favorevole "a misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree". E per questo "vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune misure è necessario".