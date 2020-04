Coronavirus, Sileri: "Gli stadi non potranno riaprire" 

Coronavirus, ennesimo weekend di lockdown, tra controlli e sanificazioni Ansa 1 di 49 Ansa 2 di 49 Ansa 3 di 49 Ansa 4 di 49 Ansa 49 di 49 Ansa 49 di 49 Ansa 49 di 49 Ansa 49 di 49 Ansa 10 di 49 Ansa 11 di 49 Ansa 12 di 49 Ansa 13 di 49 Ansa 14 di 49 Ansa 15 di 49 Ansa 16 di 49 Ansa 17 di 49 Ansa 18 di 49 Ansa 19 di 49 Ansa 20 di 49 Ansa 21 di 49 Ansa 22 di 49 Ansa 23 di 49 Ansa 24 di 49 Ansa 25 di 49 Ansa 26 di 49 Ansa 27 di 49 Ansa 28 di 49 Ansa 29 di 49 Ansa 30 di 49 Ansa 31 di 49 Ansa 32 di 49 Ansa 33 di 49 Ansa 34 di 49 Ansa 35 di 49 Ansa 36 di 49 Ansa 37 di 49 Ansa 38 di 49 Ansa 39 di 49 Ansa 40 di 49 Ansa 41 di 49 Ansa 42 di 49 Ansa 43 di 49 Ansa 44 di 49 Ansa 45 di 49 Ansa 46 di 49 Ansa 47 di 49 Ansa 48 di 49 Ansa 49 di 49 49 di 49 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Da medico e da viceministro della Salute sostengo che le regole per l'attività all'aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l'avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto". Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui