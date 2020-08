Coronavirus scuola, un prof su tre non vuole fare i test sierologici

Si registrano le prime difficoltà per lo screening, previsto dal 24 agosto al 7 settembre, per 2 milioni di lavoratori della scuola. Un terzo dei professori, infatti, si rifiuta di fare i test sierologici, che sono su base volontaria. Difficoltà organizzative anche per i medici di famiglia che rinviano alle Asl o per i kit arrivati incompleti.

In alcune Regioni, intanto, sono arrivati i primi dati sui risultati: 16 professori positivi in Veneto, 12 in Lombardia (tra Varese e Como), 20 in Umbria, 4 in Trentino. Questi docenti, secondo il protocollo stilato dal ministero della Salute. saranno in isolamento volontario in attesa del tampone.

Il ministro Azzolina visita una scuola di Milano, aule già pronte per la didattica post-Covid Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 23 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Italy Photo Press 16 di 23 Italy Photo Press 17 di 23 Italy Photo Press 18 di 23 Italy Photo Press 19 di 23 Italy Photo Press 20 di 23 Italy Photo Press 21 di 23 Italy Photo Press 22 di 23 Italy Photo Press 23 di 23 Italy Photo Press 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha visitato l'istituto comprensivo Riccardo Massa, nella periferia nord-ovest di Milano. Ad accoglierla il dirigente scolastico, Milena Piscozzo, e il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada. Il ministro ha fatto un giro delle aule, già predisposte per la riapertura in sicurezza il 14 settembre. Ad attendere la Azzolina anche un gruppo di rappresentanti del "Comitato priorità alla scuola", che hanno espresso preoccupazione per la ripartenza.

Dubbi da parte del presidente dei presidi nel Lazio, Mario Rusconi: "Bisognava fare test obbligatori, anche agli studenti del triennio delle superiori: è stato un clamoroso errore renderli facoltativi. Bastava un provvedimento del governo, come ne sono stati fatti molti altri in questi mesi".

Miozzo (Cts): "Avrei reso obbligatori test ai prof" "Avrei reso obbligatori i test sierologici ai docenti questo in virtù della certezza propria e di chi sta attorno per un senso di responsabilità. E' una procedura invasiva che deve avere un percorso normativo, ma siete voi i rappresentanti del parlamento". Lo ha detto in Commissione Istruzione alla Camera il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. "Nel corso dell'anno scolastico abbiamo immaginato ci siano dei cluster, dei campioni sia per docenti che per gli studenti. E' una raccomandazione che il comitato ha già immaginato di poter dare e sostenere".