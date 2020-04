Coronavirus, Sassoli: "Serve grande solidarietà in Ue, abbassare toni"

"In questo momento siamo in una fase molto difficile. Abbiamo bisogno di grande solidarietà in Europa e di collaborazione e di lavoro comune fra i governi europei". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aggiungendo: "Ecco perché il nostro invito a tutti i governi a fare in modo che si abbassino i toni nei dibattiti e che ci siano sforzo e volontà comuni, perché oggi è in gioco davvero la vita di tutti".

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui