Coronavirus, Sardine: "Ragazzi state a casa"

"A tutti i giovani, ragazzi e ragazze! Riprendiamo con forza gli appelli lanciati dalla campagna #iorestoacasa e non solo: non è il momento di trasgredire alle limitazioni e tutti quanti dobbiamo rispettare la richiesta di stare in casa il più possibile". E' il messaggio lanciato dalle Sardine per arginare i contagi da coronavirus. "Non usciamo se non è indispensabile!", sottolineano.