Coronavirus, Salvini: "Riaprire gli stadi, così non è sport"

Matteo Salvini è a favore del ritorno del pubblico sugli spalti per gli eventi sportivi. "Non sono d'accordo sulla chiusura degli stadi, e non è una questione politica. Lo sport è passione e le partite di pallone, tennis, basket, pallavolo senza pubblico non mi paiono sport", ha detto il leader della Lega. "Se negli stadi di Roma, Milano e Napoli si fanno entrare diecimila i tifosi va bene, direi", ha aggiunto Salvini.