Coronavirus, sale a 87 il numero di medici morti per l'epidemia

Sale a 87 il numero dei medici morti in Italia per l'epidemia di coronavirus. Alla lista dei decessi, rende noto la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, si aggiungono 2 medici di famiglia, un neurologo, un internista, un cardiologo, un radiologo, un rianimatore e un medico termale.









