Coronavirus, Ricciardi: "Troppo presto per la fase 2"

"E' assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. E' assolutamente importante non affrettare". Lo ha detto Walter Ricciardi, dell'Organizzazione mondiale della Sanità e consulente del ministro della Salute. Per Ricciardi la fase due "potrà partire quando conteremo i nuovi casi sulle dita di una mano e non certamente con numeri a quattro cifre". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui