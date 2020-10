Coronavirus, Ricciardi: "E' necessario un altro lockdown"

ansa

Per ridurre l'indice di contagio del 24% "è necessario un lockdown, un'altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un altro 13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e nel privato e un 7% con interventi sul trasporto pubblico". E' quanto afferma Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute per l'emergenza coronavirus. Secondo l'accademico, l'insieme delle misure elencate "sarebbe efficace in otto giorni".