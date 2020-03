Coronavirus, Rezza: "È successo qualcosa che non doveva succedere, il problema sono i posti in ospedale"

Il coronavirus continua a tenere bloccata l'Italia, la situazione d'emergenza è ancora elevata come confermano le misure restrittive adottate dal governo. Il sistema sanitario rischia, di questo passo, di collassare. "Bisogna assolutamente rallentare la marcia del virus", è l'appello è Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità ospite a "Live Non è la d'Urso".



"È successo qualcosa che non doveva succedere, il problema sono i posti in ospedale - ha detto Rezza, riferendosi alle notizie degli ultimi giorni - Il modo migliore per evitare il contagio è creare distanziamento sociale, ma se invece fuggiamo altrove rischiamo di diffondere l'infezione". Il problema, sottolinea il dottor Rezza, è legato al sovraffollamento degli ospedali: "La Lombardia è ben attrezzata, eppure in questi giorni sta soffrendo. Se non riusciamo a contenerla, in 6 mesi fa il giro di tutta Italia".