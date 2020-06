Coronavirus, Remuzzi: "Il virus non si è indebolito, la malattia è cambiata" 

"Il virus non si è indebolito è sempre quello, ci sono tante mutazioni e possono essere o neutre o sfavorevoli all'uomo, ma è cambiata la malattia". A dirlo è il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto "Mario Negri", che a "Live - Non è la d'Urso" ha spiegato le ultime notizie sul coronavirus: "Non abbiamo più pazienti in ospedale, questo non dipende dal virus ma da qualcos'altro che ancora non sappiamo".

Remuzzi poi aggiunge: "Dobbiamo continuare a proteggerci con mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani - dice - il virus probabilmente circolerà per anni ma crediamo che raggiungerà talmente tante persone che non farà più danni".