Coronavirus, in Italia 388 nuovi casi e 44 morti

Risulta stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, per un totale di 236.989. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% dell'aumento odierno nel Paese. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 44, (34.345 in tutto). Sono saliti a 176.370 i guariti, con un incremento rispetto a sabato di 1.505. Sono 209, infine, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 meno di ieri.

