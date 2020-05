Coronavirus, record di tamponi in Italia: oltre 70mila in un giorno, due milioni in totale

Nelle ultime 24 ore si è registrato un record di tamponi per la ricerca del Covid-19 in Italia: per la prima volta sono stati oltre 70mila e complessivamente arrivano a 2.053.425. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi trovati è del 2,6%, un dato positivo che conferma il trend in calo. Togliendo tuttavia i tamponi ripetuti (circa un terzo), la percentuale di nuovi positivi trovati sale al 4,5%.

