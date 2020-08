Coronavirus, rallenta ancora la crescita dei contagi: 878 in 24 ore

Più ricoveri - I guariti delle ultime 24 ore sono 353 per un totale di 206.015. Fino ad oggi si contano 261.174 casi, mentre il totale dei decessi è di 35.445 e gli attualmente positivi sono 19.714 (+519). Una persona in più in terapia intensiva, dove si contano 66 ricoverati, mentre nei reparti Covid ci sono 1.058 pazienti, cioè 13 in più. In isolamento domiciliare ci sono 18.590 persone (+505).

Tra le Regioni, in testa per nuovi contagi il Lazio con 143 casi, seguito dalla Campania a 138. In terza posizione Lombardia e Veneto, entrambe a quota 119.

Lombardia, nessun decesso e 119 nuovi casi - Con 9.879 tamponi in 24 ore, la Lombardia conta 119 nuovi casi e nessun decesso. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (15) mentre aumentano quelli negli altri reparti: cinque in più, per un totale di 158. Nessun nuovo caso a Cremona e Lodi, 5 a Bergamo e 25 a Brescia. A Milano 37 nuovi contagiati.