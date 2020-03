Coronavirus, Provenzano: "Stasera a Milano fermate persone che volevano tornare al sud"

Se al nord la situazione legata alla diffusione del coronavirus è drammatica, il sud sembra ancora poter reggere all'emergenza nonostante gli spostamenti delle scorse settimane potrebbero causare ulteriori contagi. Per questo, il governo ha bloccato anche gli spostamenti da comune a comune.

Provvedimento che è entrato in vigore già nella serata di domenica 22 marzo, come confermato a "Live - Non è la d'Urso" dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: "Alla stazione centrale di Milano sono state bloccate delle persone che volevano tornare a casa al Mezzogiorno - ha spiegato in collegamento Skype a Barbara d'Urso - la settimana che sta per iniziare sarà decisiva, anche se molte persone sono tornate dal nord nelle scorse settimane e potrebbero creare situazioni difficili"