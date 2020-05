Coronavirus: prosegue il calo dei malati, 274 le vittime

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia: sono 89.624 i malati, in calo di 1.904 unità rispetto a mercoledì. Lo riferisce la Protezione civile, secondo la quale le vittime totali sono salite a 29.958 con un aumento di 274 in un giorno. Sono invece 96.276 i guariti, per un incremento di 3.031 in 24 ore: mercoledì avevano superato quota ottomila.

