Nelle Regioni "sicure" bar, ristoranti e parrucchieri potrebbero riaprire il 18 | Mascherine a 50 cent: c'è l'accordo

A marzo "il commercio elettronico continua a essere l'unica forma distributiva in costante crescita". Lo afferma l'Istat commentando i dati sul commercio. Le misure prese per l'emergenza Covid-19 hanno favorito le vendite nella grande distribuzione che aumentano per "gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare (+5,2%), soprattutto" per i "supermercati (+14,0%), mentre per quelli a prevalenza non alimentare si registra un calo eccezionale (-40,5%). Per gli esercizi specializzati le vendite subiscono una diminuzione ancora più forte (-55,7%)"