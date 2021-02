Coronavirus, presidente Umbria: variante Brasile è il nuovo mostro

Ansa

La variante brasiliana del coronavirus "rischia di diventare il nuovo mostro di questa crisi in tutta Italia". A riferirlo "con preoccupazione" è il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, sottolineando che "si susseguono notizie di nuovi focolai a Bologna, nelle Marche in Abruzzo, in Molise, in Toscana, a Messina, mentre l'Alto Adige è in lockdown. Se sarà così, all'Umbria è toccato di isolare la nuova variante e affrontarla per prima".