Coronavirus, presidente Inps: "Con il nuovo decreto assisteremo 18 milioni di persone per 26 miliardi di euro"

"Nel decreto nuovo, quello appena varato, assisteremo 18 milioni di persone per 26 miliardi euro". Sono le parole del presidnete dell'Inps, Pasquale Tridico che in collegamento a "Mattino Cinque" assicura: "Cercheremo di arrivare a tutti e penso che, anche attraverso il reddito di emergenza - continua Tridico - tutte le persone che non avevano i requisiti previsti dal vecchio decreto potranno essere coperti in modo temporaneo da quello nuovo".

"Il bonus di 600 euro è stato uno dei prodotti più innovativi dell'Istituto negli ultimi venti anni - spiega il presidente dell'Inps - ha messo in moto in due settimane una procedura inesistente - conclude Tridico - per una categoria che molto raramente si affaccia all'istituto, come gli autonomi, le partite Iva, i commercianti, gli artigiani".