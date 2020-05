Dall'Inps semplificazioni per presentare le domande di cig Covid

Per la presentazione delle nuove domande di cassa integrazione e assegno ordinario con causale Covid, l'Inps ha introdotto semplificazioni procedurali per aziende e intermediari. La novità sta nell'introduzione di una funzione che copia le domande di cig Covid già presentate : gli unici elementi non copiabili sono i ticket, che vanno ricreati per ogni domanda. Per il resto è sufficiente copiare una precedente domanda e variare il periodo.