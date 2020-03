Coronavirus, positivo il sindaco di Cremona: ora in quarantena

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è positivo al coronavirus. Lo annuncia lui stesso su Facebook. "Ho febbre e un po' di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune", scrive il sindaco. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui