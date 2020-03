Coronavirus, Cirio: "Sto bene, continuo a fare il governatore del Piemonte"

"Vivo isolato in una parte di casa mia, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in una diretta Facebook dopo la notizia della sua positività al coronavirus. "Il decreto evita il futile, il necessario si può fare", ha poi detto Cirio spiegando le nuove limitazioni imposte dal governo: "Per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere".