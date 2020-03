Coronavirus: positivi in Italia salgono a 26.062, 2.503 le vittime (+345)

Sono complessivamente 26.062 le persone attualmente contagiate dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Le vittime sono salite a 2.503, (+345 da ieri), mentre i guariti sono 2.941 (+192). Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Dei malati, in 2.060 sono ricoverati in terapia intensiva. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.