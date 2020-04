Coronavirus, poco più di 5.700 le persone denunciate mercoledì

Mercoledì sono state poco più di 5.700 le persone denunciate per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus. Secondo i dati del Viminale, in 5.706 sono stati sanzionati per spostamenti non legittimi, 32 per false dichiarazioni e 13 per violata quarantena. Sono state 245.580 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 107.020: 168 i titolari denunciati, e 63 le attività chiuse.

