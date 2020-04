Coronavirus, pneumologa Puggione: "I nostri pazienti più gravi sono fumatori”

"I fumatori sono i pazienti più gravi che abbiamo in terapia intensiva". A parlare è la pneumologa Francesca Puggioni che a "Pomeriggio Cinque" risponde alla domande degli ascoltatori e racconta come viene gestita l'emergenza coronavirus all'Humanitas di Milano, l'ospedale in cui lavora.

"In generale il polmone di un fumatore, è più debole e infiammato. Di conseguenza è molto più probabile che il coronavirus riesca a fare dei danni all'organo", continua l'esperta che lancia un appello: "La quarantena potrebbe essere un buon momento per pensare di smettere di fumare".