Coronavirus, per Fase 2 si pensa a termoscanner in stazioni e aeroporti

In vista della Fase 2 e della ripartenza dopo il lockdown, potrebbero essere installati i termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e gli aeroporti del Paese. E' una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti. Previsto anche l'obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivo (treni, navi, aerei, bus e metro) del distanziamento sociale e della mascherina.