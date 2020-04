Coronavirus, Papa Francesco: "Prego per i disabili e per chi li assiste"

Papa Francesco ha rivolto un pensiero alle persone disabili e a coloro che li assistono nel pieno dell'emergenza coronavirus. "Ho ricevuto la lettera di una suora che lavora come traduttrice nella lingua dei segni per i sordomuti e raccontava il lavoro tanto difficile che svolgono operatori sanitari, infermieri e medici con i disabili che sono affetti Covid-19. Preghiamo per loro che sono sempre al servizio di queste persone", ha detto Bergoglio.

