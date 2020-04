Coronavirus, oltre 3,5 milioni di casi e 154mila vittime nel mondo | Gli Usa sono il Paese più colpito

Il numero dei contagiati da coronavirus in America Latina ha raggiunto quota 90.059, dei quali 4.247 sono morti. E' quanto emerge da una statistica dell'Ansa sulla situazione esistente in 34 nazioni e territori latinoamericani. In appena tre giorni la regione è passata da 80.120 contagi e 3.364 morti al bilancio odierno. Il Brasile continua a essere il primo Paese sudamericano per numero di casi e di deceduti, registrando oltre un terzo dei positivi dell'America Latina (32.682) e la metà delle vittime (2.141).