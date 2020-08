Coronavirus, Papa: "Ferie non ci facciano dimenticare i problemi"

"Questi sono giorni di ferie, possano essere un tempo per ritemprare il corpo e lo spirito, ma non ci facciano dimenticare i problemi che ci sono per il Covid, in tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro e non hanno da mangiare". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus, suggerendo di dedicare alcuni momenti "alla preghiera, al silenzio e al contatto con la bellezza della natura, dono di Dio".