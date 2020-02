Coronavirus, Paolo Liguori: "La Cina ha blindato le notizie sulla diffusione del virus"

Il mondo continua a essere in apprensione per il Coronavirus. A "Stasera Italia", il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori ha commentato le ultime notizie legate all'epidemia: "Ho delle preoccupazioni fondate - ha spiegato - per cinquantacinque giorni non ci sono state notizie del virus dalla Cina. Il primo morto c'è stato l'8 dicembre, noi abbiamo avuto le prime notizie solo il 22 gennaio. Nel frattempo il regime costruiva ospedali".

Per il giornalista c'è qualcosa che non quadra: "A Wuhan c'è un laboratorio in cui è successo un piccolo incidente che ho denunciato dal primo giorno. Vorrei sapere delle cose: da dove è nato questo virus? Vorrei delle notizie e delle statistiche sul contagio e su quali e quante persone colpisce".