Coronavirus, gli Usa offrono 100 milioni di dollari per combatterlo

Gli Stati Uniti offrono cento milioni di dollari alla Cina e ad altri Paesi per combattere il coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato, Mike Pompeo. Intanto la curva dei contagi in Cina si impenna di ora in ora, mentre la curva dei casi registrati negli altri Stati che resta pressoché piatta. Saranno i prossimi 15 giorni a dire se l'emergenza potrà rimanere circoscritta alla Cina o se sarà una pandemia dagli scenari imprevedibili.