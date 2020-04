Coronavirus, Paolo Liguori: "I numeri sembrano ancora quelli di una guerra"

"I numeri sembrano ancora quelli di una guerra". Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, ospite di "Stasera Italia" commenta così i dati della diffusione dei nuovi contagi di coronavirus in Italia: "Non credo che si possa fare diversamente rispetto alla riapertura - spiega - come ha spiegato il dottor Galli i dati ufficiali sono quelli che riguardano gli ospedali, i contagi reali però sarebbero dieci volte di più".

Liguori poi aggiunge: "I dati sono ancora preoccupanti - dice - non voglio rovinare la Pasqua a nessuno, ma sono paragonabili a quelli di interi reggimenti caduti nella Prima Guerra Mondiale". Per il direttore l'unico intervento apprezzabile in questo periodo è quello di Papa Francesco: "Mi sembra l'unico che sia stato in grado di essere pragmatico".