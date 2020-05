Coronavirus, Paolo Liguori: "I cinesi lo hanno tenuto nascosto per più di 2 mesi"

"Dico quello che so, perché il mio mestiere è quello di dare informazioni: io ho questa informazione sul laboratorio di Wuhan, mentre tutti parlano del mercato. Si sarebbe trattato di un incidente, questa è la mia convinzione". Sono le parole del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, che a "Live - Non è la d'Urso" ritorna sulla questione della diffusione del virus da parte di un laboratorio a Wuhan, a seguito di un errore. "La cosa grave è che per più di 2 mesi i cinesi hanno nascosto l'incidente - precisa Liguori - che risalirebbe ai primi di novembre".

Presente in studio il virolgo, Francesco Broccolo che replica: "La scienza si basa su prove, non su indizi". Secondo l'esperto è stato provato che il virus non è stato geneticamente modifcato, ma ammette che non è detto "che non possa essere stato coltivato, forzato, su linee cellulari umane da quelle di pipistrello".