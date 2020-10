Coronavirus, Paolo Liguori: “Assumere medici e differenziare gli ospedali"

"Bisogna spendere tanti soldi subito per la sanità". Così Paolo Liguori a "Stasera Italia" sulle misure da attuare al più presto per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Bisogna assumere più medici - spiega il direttore di Tgcom24 - non a tempo determinato, come è già stato fatto, ma a tempo indeterminato. Bisogna farlo prima che vadano all'estero". Secondo Liguori, inoltre, è necessario per il momento "separare gli ospedali covid dal resto degli ospedali, perché si continua a morire di tumore, infarto e per mancata prevenzione".

"Quest'anno - fa sapere il giornalista - il numero dei morti per infarto è raddoppiato, mentre quello dei ricoverati è dimezzato". E sulla crescita dei contagi in tutto il Paese, Liguori ci tiene a precisare: "Non tutti i contagiati sono malati". "Soprattutto in questa seconda andata -conclude - i contagiati sono moltissimi mentre i malati molto meno. Il 20-25% magari non meriterebbero neppure il ricovero".