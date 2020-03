Coronavirus, ospedale in Fiera a Milano, parla un ingegnere: "Un miracolo"

"Vi assicuro che quello che sta succedendo in Fiera non è normale, è straordinario, grazie a gente incredibile che non si ferma mai. Questa è un'Italia fantastica, che non avevo mai visto. Queste persone stanno facendo miracoli". A parlare del nuovo ospedale allestito alla Fiera di Milano per fronteggiare l'emergenza coronavirus è Roberto Taddia , ingegnere che sta partecipando alla costruzione del reparto di terapia intensiva.

"Succedono cose incredibili - spiega Taddia - alla sera decidi una modifica, la mattina è già tutto fatto. Ieri ordini una Tac, domani vengono a installarla e in un giorno si preparano i locali dal nulla, con pareti piombate, ambiente climatizzato, gas medicinali, e tutto quello che serve. Questi sono moduli di terapia veri con tutti i crismi per infettivi a contaminazione controllata e tutti i locali di supporto a una Tac e una rx sterilizzatrice. Con tutte le dotazioni di norma".

"Non si costruisce un ospedale da 250 posti di terapia intensiva in 15 giorni e non sto parlando di 250 brandine messe in un palazzetto dello sport come in Spagna - continua -. Ci saranno 200 persone che lavorano h24, tutte sfamate gratis da Cracco che cucina qui dall'inizio".