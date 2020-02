Coronavirus, ordine medici: gestione Regioni inefficace da nord a sud

"La gestione regionale dell'emergenza coronavirus ha dimostrato di essere inefficace". Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Filippo Anelli aggiungendo: "Da nord a sud i colleghi lamentano tantissime situazioni nelle quali i medici di medicina generale, continuità assistenziale, sistemi di emergenza, ambulatori, Inps e personale degli Ospedali non sono stati messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza".

