Coronavirus, Oms: "Ridimensionare l'allarme, il 95% guarisce"

L'allarme sul coronavirus deve essere "ridimensionato". Ad affermarlo è Walter Ricciardi, dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale "è giusto non sottovalutare la malattia, che però va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario e solo il 5% muore". Riccardi precisa che "tutte le persone decedute avevano già condizioni gravi di salute".

