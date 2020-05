Coronavirus, oltre 4 milioni e mezzo di contagi nel mondo | Speranza: "Vaccino sia per tutti"

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato in due esercizi commerciali di Forio oltre 80 litri di gel disinfettante e 3.600 mascherine chirurgiche protettive sprovviste delle necessarie autorizzazioni. In particolare, i finanzieri hanno individuato il gel già confezionato per la vendita in flaconcini di diversa misura, prodotto ed etichettato in proprio dal titolare in assenza delle previste autorizzazioni del ministero della Salute.