Coronavirus, nuovo dpcm: al ristorante non più di 6 persone per tavolo

Ansa

I ristoranti chiuderanno alle 24: si potrà stare per un massimo di sei persone per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere quante persone sono ammesse nel locale. E' quanto prevedono le norme per il contenimento del coronavirus contenute nel nuovo dpcm. Il governo ha inoltre previsto una settimana di tempo per le palestre per adeguarsi ai protocolli di sicurezza.