Coronavirus, Nicola Porro è guarito: "Finalmente sono uscito per andare a fare la spesa"

Nicola Porro è finalmente guarito dal coronavirus. Il giornalista e conduttore di "Quarta Repubblica", era risultato positivo al tampone lo scorso 9 marzo. Per lui non è stato necessario il ricovero, ma il semplice isolamento domiciliare dal momento che i sintomi si erano limitati a essere "Quelli di una brutta influenza", come aveva spiegato lo stesso Porro.

Il 30 marzo, però è arrivata la buona notizia, il tampone è finalmente risultato negativo: "Finalmente sono uscito con la certificazione della Asl - ha spiegato il giornalista a "Stasera Italia" - ho ripreso la mia vita civile, che poi è quella di restare a casa perché non si può uscire. Ma oggi sono uscito per andare a fare la spesa".