Coronavirus, nel Lazio 215 nuovi casi: mai così tanti neanche nel lockdown

Nel Lazio si sono registrati 215 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un numero record che non si è mai visto neanche durante il lockdown. Tra i nuovi contagi, chiarisce l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, "il 61% sono legati al rientro dalle vacanze, in prevalenza dalla Sardegna (97)". "Quasi tutti - aggiunge l'assessore - sono giovani e asintomatici. E' importante rintracciarli per bloccare il contagio".

Zingaretti: "Servono tamponi agli imbarchi con la Sardegna" - Intanto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha auspicato che "governo e Regione Sardegna predispongano urgentemente controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti". "Abbiamo attivato i box di controllo con tamponi al porto di Civitavecchia - ha chiarito -, ma non basta". Secondo il presidente "i positivi asintomatici agli sbarchi sono moltissimi. Stanno bene ma possono essere veicolo di contagio".

Umbria, indice di contagiosità il più alto in Italia - Situazione preoccupante anche in Umbria, dove l'indice di contagiosità Rt risulta il più alto in Italia con 1,34. L'indice è sopra l'1 in ben cinque regioni, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: dopo l'Umbria c'è l'Abruzzo con 1,24, seguito dal Veneto (1,21), dalla Lombardia (1,17) e dalla Campania (1,02). Indice pari a zero invece in Basilicata e Molise.