Covid, Bonaccini e Toti: "No alla chiusura dei confini tra Regioni"

I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all' ipotesi lanciata dal loro collega Vincenzo De Luca di tornare a chiudere i confini tra Regioni in funzione anti-Covid. "La situazione va tenuta monitorata, ma non vedo il rischio di blocco di spostamenti paventato dal governatore della Campania", dice Stefano Bonaccini . Gli fa eco Giovanni Toti : "Non ritengo vi sia un'emergenza sanitaria tale da far presagire ulteriori chiusure".

Toti: "Aumentano i contagi ma scendono i ricoverati" - Entrambi i governatori sono stati interpellati sull'eventualità di cui ha parlato De Luca a margine del Meeting di Rimini. "Stiamo attenti - ha detto Toti -, teniamo la mascherina e facciamo tutto quello che dobbiamo fare ma evitiamo di tornare a terrorizzare questo Paese, che non ne ha bisogno". Quindi, ha chiarito il presidente ligure, "io rilevo questo: i contagiati aumentano ma gli ospedalizzati nella mia Regione scendono, siamo sotto i venti ospedalizzati, una sola terapia intensiva. Avevamo quasi 1.500 ricoverati nel mese di aprile, quasi 200 in terapia intensiva. Stiamo predisponendo 350 posti tra terapia intensiva e subintensiva per l'eventuale emergenza d'autunno, che speriamo non arrivi".

Bonaccini: "Nessun pericolo, monitoriamo il virus" - E Bonaccini: "In questo momento non vedo rischio chiusure. Dopo di che si segue sempre l'evoluzione del virus e poi si discute tra Regione e governo. Insomma, in questo momento mi pare di no. bisogna sempre tenere monitorata la situazione, perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena".