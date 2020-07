Coronavirus, è nata Beatrice Vittoria: la figlia della prima donna incinta che guarì con il plasma iperimmune 

La donna era stata ricoverata il 9 aprile scorso in gravi condizioni. Dopo la trasfusione di plasma iperimmune, il 21 aprile era stata dimessa e inserita in un percorso multidisciplinare che ha visto la collaborazione di medici e infermieri di Pneumologia, Ostetricia e Ginecologia, Immunoematologia e Medicina trasfusionale e della Neonatologia della Asst di Mantova.

"Non pensavo di arrivare fino in fondo - ha detto Pamela - la piccola avrebbe potuto nascere pretermine, come la sorellina. In questi mesi siamo state entrambe bene, anche se non nego la preoccupazione per il virus, che sta ancora circolando. Ora solo gioia". "Ringrazio i medici che mi hanno seguito, Gianpaolo Grisolia e Giuseppe De Donno, la vita vince sempre”, ha aggiunto la neo mamma, che ha partorito sabato 25 luglio. Il nome della piccola non è casuale. Pamela descrive, infatti, la figlia come "la più grande vittoria della mia vita".

"Il parto è andato bene, con un travaglio spontaneo. A breve mamma e figlia potranno tornare a casa", ha detto il responsabile dell'attività di Patologia neonatale e della gravidanza, Gianpaolo Grisolia. "Ad aprile - ha ricordato - Pamela presentava sintomi respiratori gravi e insieme ai colleghi avevamo deciso di ricorrere al plasma. Abbiamo osservato che questo tipo di terapia, somministrata al momento opportuno, può preservare sia la mamma che il feto”.

"Benvenuta Vittoria, l'attesa finalmente è conclusa e il tuo nome è ciò che rappresenti. Insieme alla tua mamma siete state tra le prime donne nell'Occidente a ricevere a Mantova il trattamento con il plasma: allora era sperimentale ma oggi è diventato un metodo di cura. Siete state forti, non vi siete arrese, siete state tenaci aiutando i medici nella vostra cura. Con voi ha vinto l'intera Regione. Buona vita, ti voglio bene", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.