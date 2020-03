Coronavirus, nasce task force tecnologica con 74 esperti

Prendono ufficialmente il via i lavori della task force tecnologica istituita dal ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, in accordo con il ministero della Salute. Il gruppo, "un contingente multidisciplinare di 74 esperti", valuterà e proporrà soluzioni basate sui dati "per la gestione dell'emergenza sanitaria, economica e sociale" legata al coronavirus. Al vaglio del team anche una possibile App in grado di tracciare gli spostamenti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui