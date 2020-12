Coronavirus, Miozzo (Cts): "Scuola in cima alle priorità per il vaccino"

Istockphoto

"Il Cts non è stato ancora investito di quesiti relativi al vaccino anti-Covid. Di certo si interverrà prima sulle categorie a rischio e su quelle più esposte, sugli anziani ultraottantenni e sulle persone fragili. La scuola è sicuramente un comparto in cima alle priorità". Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in commissione Cultura alla Camera.